ஷூட்டிங்கில் ரிஸ்க் எடுத்த சூர்யா… வணங்கான் ஸ்கிரிப்ட்டை ஒரேடியாக மாற்றிய பாலா…

சென்னை: சூர்யா தற்போது சிவா இயக்கத்தில் 'சூர்யா 42' படத்தின் படப்பிடிப்பிற்காக கோவாவில் உள்ளார்.

முன்னதாக பாலா இயக்கத்தில் 'வணங்கான்' படத்தில் நடித்து வந்த சூர்யா, இப்போது சிவா இயக்கும் படத்தில் பிஸியாகிவிட்டார்.

பாலாவின் வணங்கான் படத்தின் படப்பிடிப்பு சில மாற்றங்களோடு மீண்டும் தொடங்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

துணிவு அப்டேட்..நெகட்டிவ் ரோலில் அஜித்..இந்தியாவை அலறவிட்ட உண்மை கதை?

English summary

Surya starrer Vanaangan shooting is going on, in this film directed by Bala. In this case, Suriya is currently acting in his 42nd film directed by Siva. As a result, it has been reported that director Bala has made some changes in the story of Vanangan for Suriya.