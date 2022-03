சட்டப்படி மனைவியை விவாகரத்து பெற்றார் டைரக்டர் பாலா

சென்னை : டைரக்டர் பாலா, தனது மனைவியிடம் இருந்து சட்டப்படி விவாகரத்து பெற்றுள்ளார். பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு குடும்ப நல கோர்ட்டில் விவாகரத்து பெற்றுள்ளனர்.

Director Bala Wife Divorce Reason | Filmibeat Tamil

தமிழ் சினிமாவின் முக்கிய டைரக்டர்களில் ஒருவர் பாலா. வழக்கமான கதைகள், ஹீரோக்களின் மாஸ் இல்லாமல் மிக சாதாரணமான, அதே சமயம் வித்தியாசமான கதைகளை சினிமாவாக எடுத்து வெற்றி பெற்றவர் பாலா. டைரக்டர் பாலா படம் என்றாலே விருது கன்ஃபார்ம் என சொல்லும் அளவிலான படங்களை இயக்குவதில் கை தேர்ந்தவர் பாலா.

English summary

Director Bala, got a legal divorce from his wife. Bala married Muthumalar in 2004. This couple has a daughter. In recent years, after 17 years of married life, they have separated from each other. This couple has now been divorced by a family court.