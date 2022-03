பாலா–சூர்யா இணையும் படம் எப்போ...வெளியான அசத்தல் தகவல்

சென்னை : டைரக்டர் பாலா, சூர்யா இணையும் படம் எப்போது துவங்கப்பட உள்ளது என்பது பற்றிய சுவாரஸ்யமான தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த படம் பற்றிய அடுத்தடுத்த அசத்தலான அப்டேட்களால் ரசிகர்கள் செம குஷியாகி உள்ளனர்.

சேது படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவிற்கு டைரக்டராக அறிமுகமான பாலா, தேசிய விருது உள்ளிட்ட விருது வெல்லும் படங்களை இயக்குவதில் தனித்துவம் வாய்ந்தவராக வலம் வந்தார். விக்ரம், சூர்யா, விஷால், ஆர்யா என பல நடிகர்களை செதுக்கி, அவர்களின் நடிப்பு திறமையை அனைவரும் அறியும் படி வெளியே கொண்டு வந்தவர் பாலா.

சட்டப்படி மனைவியை விவாகரத்து பெற்றார் டைரக்டர் பாலா

English summary

According to latest sources, director bala-suriya-jyothika movie shooting will begin from march 18th in Madurai. Huge set was being ready in madurai. For this movie g.v.prakash composed the music.