வெற்றிமாறனை திட்டிய பாரதிராஜா... காரணம் தெரியுமா?

சென்னை: அசுரன் திரைப்படத்தை தொடர்ந்து இயக்நநர் வெற்றிமாறன் இயக்கிக் கொண்டிருக்கும் திரைப்படம் விடுதலை.

புதிதாக தேர்வாகியுள்ள போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் கதாபாத்திரத்தில் சூரி அதில் கதாநாயகனாக நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

இந்நிலையில் இந்தப் படம் தொடர்பாக இயக்குநர் பாரதிராஜாவிடமிருந்து தான் திட்டு வாங்கியதாக வெற்றிமாறன் ஒரு பேட்டியில் கூறியுள்ளார்.

After Asuran, director Vetimaran's Directed Viduthalai is going to hit in theatres soon. Actor soori, plays the lead as a newly recruited police constable. Vetrimaran said in an recent interview that he got scolded by director Bharathiraja regarding this film.