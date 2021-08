‘தனுஷ் 44‘ படத்தில் இணைந்த பாரதிராஜா… இணையத்தில் வெளியான பரபரப்பு தகவல் !

சென்னை : நடிகர் தனுஷ் நடிக்கும் 44வது படத்தை இயக்குனர் மித்ரன் ஜவகர் இயக்க உள்ளார். இப்படத்தில் இயக்குனர் இமயம் பாரதிராஜா இணைந்துள்ளார்.

பாரதிராஜா எந்த கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க உள்ளார் என்ற விவரம் எதுவும் வெளியாக வில்லை.

மாரி படத்திற்குப்பிறகு கிட்டத்தட்ட 6 ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு தனுஷ் இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்க உள்ளார்.

English summary

Dhanush to romance with two leading ladies in his upcoming film ‘D44’. According to the reports, Dhanush’s 44th film will go on floors by next week. Director bharathiraja to joins this movie.