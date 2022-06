வெறும் 48 வயசு தான்.. நடிகை மீனாவின் கணவர் உயிரிழப்பு.. வீட்டுக்கு நேரில் சென்று பிரபலங்கள் அஞ்சலி

சென்னை: தமிழ் சினிமாவில் மட்டுமின்றி தென்னிந்திய சினிமாவையே கலக்கிக் கொண்டிருப்பவர் நடிகை மீனா. சமீபத்தில் வெளியான த்ரிஷ்யம் 2, அண்ணாத்த, ப்ரோ டாடி உள்ளிட்ட படங்களிலும் தனது நடிப்புத் திறமையை வெளிப்படுத்தி இருந்தார்.

குழந்தை பருவம் முதலே சினிமாவில் நடித்து வரும் நடிகை மீனாவின் வீட்டில் திடீரென இப்படியொரு சோகம் நிகழும் என யாருமே எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டார்கள்.

நடிகை மீனாவின் கணவர் வித்யாசாகர் வெறும் 48 வயதில் நுரையீரல் பாதிப்பு காரணமாக உயிரிழந்த செய்தி பெரும் சோகத்தை தென்னிந்திய சினிமா ரசிகர்களுக்கும், பிரபலங்களுக்கும் அளித்துள்ளது. சோஷியல் மீடியாவை தாண்டி பல பிரபலங்கள் நேரிலேயே சென்று நடிகை மீனாவின் கணவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.

மீனா கணவர் மரணம்..போனில் அழைத்து ஆறுதல் கூறிய ரஜினிகாந்த்

