கபிலன் முதல் பாக்கியம் வரை.. முயற்சி வீண் போகவில்லை.. சார்பட்டா பரம்பரையை பாராட்டிய பிரபல இயக்குநர்!

சென்னை: சார்பட்டா பரம்பரை படத்தில் ஒருவரின் முயற்சி கூட வீண் போகவில்லை என பிரபல இயக்குநரான சேரன் பாராட்டியுள்ளார்.

பா ரஞ்சித் இயக்கத்தில் ஆர்யா நடித்திருந்த படம் சார்பட்டா பரம்பரை. இதில் ஆர்யாவுக்கு ஜோடியாக துஷாரா விஜயன் நடித்திருந்தார்.

மேலும் பசுபதி, ஜான் விஜய், கலையரசன், ஜான் கோக்கென், ஷபீர் கல்லரக்கல், அனுபமா குமார், ஜிஎம் சுந்தர், சஞ்சனா நடராஜன், காளி வெங்கட், மாறன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர்.

English summary

Cheran, the famous director who saw the Sarpatta Parambarai movie has praised the entire film crew. In the tweet he posted in this regard mentioned that everyone from Kapilan to Bhakkiyam had worked hard and well engaged .. Not even one person's effort was in vain .. Kalaiarasan, Anupama's small facial expressions are beautiful ..