சிம்புவை வைத்து கேஜிஎஃப் ஆ?...வேற லெவலில் ஸ்கெட்ச் போடும் கெளதம் மேனன்

சென்னை : டைரக்டர் கெளதம் மேனன் இயக்கத்தில் சிம்பு நான்காவது முறையாக நடித்துள்ள படம் வெந்து தணிந்தது காடு. இந்த படம் செப்டம்பர் 15 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது.

இந்த படத்திற்கான ப்ரொமோஷன் வேலைகளில் தீவிரமாக இறங்கி உள்ளார் கெளதம் மேனன். ஐசரி கணேசனின் வேல்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரஹ் மான் இசையமைத்துள்ளார்.

சிம்பு, சித்தி இதானி, ராதிகா சரத்குமார் நடிப்பில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி இருக்கும் வெந்து தணிந்தது காடு படத்திற்காக நடிகர் சிம்பு உடல் எடையை குறைத்து புதிய லுக்கிற்கு மாறி நடித்துள்ளார்.

English summary

In his recent interview, Gowtham Menon said that Vendhu Thanindhadhu Kaadu Part 1 will show An Emotional journey of a common man turns into a gangster.Part 2 will show how he tries avoid violence but he can't.