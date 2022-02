அஜித்தை பின்பற்றும் ஹெச்.வினோத்...இப்படியே போனால் வலிமை வலுவிழந்துவிடும்!

சென்னை : அஜித் பாணியிலேயே தற்போது டைரக்டர் ஹெச்.வினோத்தும் சினிமா விழாக்களில் கலந்து கொள்வதை தவிர்த்து வருகிறாராம். வலிமை படத்தில் இதையே அவர் கடைபிடிப்பதால் படத்தின் நிலை என்ன ஆகும் என ரசிகர்கள் கவலை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Valimai FDFS Review | Ajith | Huma Qureshi | H Vinod | Yessa Bussa | Filmibeat Tamil

அஜித் நடித்த நேர் கொண்ட பார்வை படத்திற்கு பிறகு, இரண்டாவது முறையாக அஜித் படத்தை இயக்கி உள்ளார் ஹெச்.வினோத். தற்போது மூன்றாவதாக அஜித் நடிக்கும் ஏகே 61 படத்தையும் இவர் தான் இயக்க போவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் மூன்று ஆண்டு கால போராட்டம், காத்திருப்பிற்கு பிறகு வலிமை படம் இன்று உலகம் முழுவதும் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வலிமை கொண்டாட்டத்திற்காக பால் பாக்கெட்டுகளை எடுத்த அஜித் ரசிகர்கள்...பரபரப்பு வீடியோ

English summary

After Ajith, now director H.Vinod hesitate to participate in Valimai promotion events. Boney kapoor forced vinod to attend the function. In Bengaluru and Hyderabad events he refuse to go to stage and speak.