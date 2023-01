தயாரிப்பாளர்களே பாக்ஸ் ஆபிஸ் பொய் சொல்றாங்க.. துணிவு பட இயக்குநர் வினோத் பரபரப்பு பேச்சு!

சென்னை: துணிவு பட இயக்குநர் அ வினோத் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டி ஒன்றில் பாக்ஸ் ஆபிஸ் ஸ்கேம் பற்றியும் ரொம்பவே துணிவுடன்பேசி இருப்பது ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

ஆயிரம் கோடி, ஐநூறு கோடி, 200 கோடி வசூல் எல்லாம் உண்மையே கிடையாது என்றும் நடிகர்களை திருப்திப்படுத்தவே தயாரிப்பாளர்கள் இப்படியொரு பொய்யை சொல்ல வேண்டிய சூழலுக்கு தள்ளப்படுகின்றனர் என பேசியிருப்பது பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

விஜய்யின் வாரிசு திரைப்படம் வெளியாகி 7 நாட்களில் 210 கோடி வசூல் செய்ததாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், துணிவு படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வசூல் பற்றி தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் இதுவரை ஒரு வார்த்தை கூட கூறவில்லை.

வாரிசு VS துணிவு... இறுதிக்கட்ட பாக்ஸ் ஆபிஸ் ரேஸில் யார் முன்னிலை?: ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பு

Director H Vinoth opens up about Box Office scam in Kollywood shocks many people in Industry. Box office fight raises a sky high level in recent days after Varisu and Thunivu met a big clash on same day.