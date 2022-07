யானை Vs டைரக்டர் ஹரி படங்கள்...இதை யாரெல்லாம் கவனிச்சீங்க?

சென்னை : டைரக்டர் ஹரி இயக்கத்தில் அருண் விஜய், பிரியா பவானிசங்கர், ராதிகா சரத்குமார், சமுத்திரக்கனி, ராஜேஷ், யோகிபாபு, புகழ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள படம் யானை. இந்த படம் கடந்த வாரம் தியேட்டர்களில் ரிலீசாகி, அனைத்து தரப்பிலும் பாசிடிவ் கமெண்ட்களை பெற்று வருகிறது.

சாமி 2 படத்தின் தோல்விக்கு பிறகு படங்கள் எதுவும் இயக்காமல் இருந்த ஹரி, நான்கு ஆண்டு இடைவேளைக்கு பிறகு தற்போது யானை படத்தை இயக்கி உள்ளார். பொதுவாக ஹரி படம் என்றாலே ஆக்ஷன், சென்டிமென்ட் கலந்ததாக, அதுவும் குடும்ப சென்டிமென்ட் அதிக உள்ளதாக தான் இருக்கும். அந்த படங்கள் கமர்ஷில் ஹிட் கொடுப்பதாகவும் இருக்கும்.

நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு ஹரி இயக்கிய படம் என்பதால் யானை படத்தின் மீது எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக இருந்தது. யானை படத்துடன் கமல் நடித்த விக்ரம் படம் ரிலீசாகி இருந்தால் விக்ரம் படம் காணாமல் போயிருக்கும் என்று சிலர் மீம்களை பரவ விட்டிருந்தனர்.

English summary

Director Hari's Yaanai movie released recently. Yaanai movie scenes are looking like Hari's previous movies. Usually Hari give super hit songs in his movies. But he missed lot of things in Yaanai movie.