சினிமாவை விட ரசிகர்களுக்கு உசுரு தான் முக்கியம்... எமோஷனலான லோகேஷ் கனகராஜ்

கோவை: மாநகரம், கைதி, மாஸ்டர், விக்ரம் படங்கள் மூலம் பிரபலமானவர் இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ். இவர் அடுத்து விஜய் நடிப்பில் தளபதி 67 படத்தை இயக்கவுள்ளதாக ஏற்கனவே அறிவிப்பு வெளியாகிவிட்டது.

இந்நிலையில், கோவையில் வருமான வரித்துறை சார்பில் நடைபெற்ற இளம் தொழிலதிபர்களுக்கான விருது விழாவில் லோகேஷ் கலந்துகொண்டார். அப்போது பேசிய அவர் தளபதி 67 படத்தின் அப்டேட்டுடன் ரசிகர்களுக்கு முக்கியமான அட்வைஸ் ஒன்றையும் கூறியுள்ளார்.

English summary

Ajith starrer Thunivu was released in theaters. A fan who went to watch the film Thunivu at Rohini theater in Chennai fell off a lorry and died. Following this, Director Lokesh Kanagaraj has advised that life is important to the fans.