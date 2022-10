டிவிட்டரில் ரீ-என்ட்ரி கொடுத்த லோகேஷ்… தளபதி 67 அப்டேட்டோட ரெடியா வந்துருக்கார்யா மனுஷன்!

சென்னை: வம்ஷி பைடிபள்ளி இயக்கும் விஜய்யின் வாரிசு திரைப்படம் பொங்கலுக்கு வெளியாகவுள்ளது.

வாரிசு இறுதிக்கட்ட படப்பிடிப்பு விரைவில் முடியவுள்ள நிலையில், அதனைத் தொடர்ந்து தளபதி 67 ஷூட்டிங்கில் கலந்துகொள்கிறார் விஜய்.

தளபதி 67 அப்டேட்டுக்காக ரசிகர்கள் காத்திருக்கும் நேரத்தில், லோகேஷ் கனகராஜ் ட்விட்டரில் ரீ-என்ட்ரி கொடுத்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

After Varisu, Vijay will act in Thalapathy 67 directed by Lokesh Kanagaraj. The shooting of the film is expected to start soon. In this case, Director Lokesh Kanagaraj is back on Twitter again. So the fans are expecting Thalapathy 67 Update.