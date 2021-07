அருண்விஜய் இரட்டைவேடத்தில் கலக்கிய ‘தடம்‘ … இந்தியில் ரீமேக்காகிறது !

சென்னை : அருண்விஜய் இரட்டை வேடத்தில் நடித்த தடம் திரைப்படம் இந்தியில் ரீமேக் செய்யப்பட உள்ளது.

இதில் அருண் விஜய் வேடத்தில் பிரபல பாலிவுட் நடிகர் ஆதித்யா ராய் கபூர் நடிக்க உள்ளார்.

இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு செப்டம்பர் மாதம் முதல் வாரத்தில் தொடங்க உள்ளது.

இந்த மாத இறுதியில் தமிழில் தடம் பதிக்கவுள்ள Sony Liv.. ஆர்வத்தில் ரசிகர்கள்

bollywood Actor Aditya Roy Kapur is set to impress with sprawling acting in yet another interesting project which is the Hindi remake of Tamil film Thadam.