சங்க காலத்திலேயே இந்து மதம் இருந்தது.. சிலருக்கு பயம் இருக்கத்தானே செய்யும்.. மோகன் ஜி பேட்டி!

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் படம் வெளியாகி ஒரு பக்கம் வசூல் வேட்டை நடத்தி வரும் நிலையில், இன்னொரு பக்கம் ராஜ ராஜ சோழன் இந்துவா, சைவமா என்கிற பெரிய விவாதமே சென்று கொண்டிருக்கிறது.

இயக்குநர் வெற்றிமாறன், கமல்ஹாசன் உள்ளிட்டோர் ராஜ ராஜ சோழன் இந்து அரசன் இல்லை என்று கூறியது தேசிய அளவில் விவாத பொருள் ஆகி உள்ளது.

இந்நிலையில், இயக்குநர் மோகன் ஜி இந்த விவாதம் குறித்தும் அடுத்ததாக சேரர்கள், பாண்டியர்கள், பல்லவர்கள் என அனைத்து மன்னர்களின் புகழ் பாடும் படங்களும் வரும் என கொளுத்திப் போட்டுள்ளார்.

English summary

Director Mohan G says Hindu religion exists from Sangam Periods itself in recent media interactions stirs another debate in social media. His upcoming film Bakasuran will release on this November.