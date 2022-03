கொரோனா குமார் படம் கைவிடப்பட்டதா... டைரக்டர் என்ன சொல்றார்?

சென்னை : சிம்பு அடுத்து நடிக்க போவதாக கூறப்பட்ட கொரோனா குமார் படம் பாதியில் கைவிடப்பட்டதாக சமீபத்தில் தகவல் வெளியானது. இது உண்மையா இல்லையா என்பது பற்றி அந்த படத்தின் டைரக்டரே விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

மாநாடு படத்தை தொடர்ந்து சிம்பு தற்போது கெளதம் மேனன் இயக்கும் வெந்து தணிந்தது காடு படத்தில் நடித்து வருகிறார். இதைத் தொடர்ந்து பத்து தல படத்தில் நடிக்க உள்ளார். அதை முடித்த பிறகு கொரோனா குமார் படத்தில் சிம்பு நடிக்க உள்ளதாக கூறப்பட்டது. இந்த படம் பற்றிய அப்டேட்களும் வெளியிடப்பட்டு வந்தன.

English summary

In his recent interview, Director Gokul denied the rumours about Simbu's Corona Kumar movie being dropped. He also stated that once Simbu has finished Vendhu Thanindhadhu Kaadu and Pathu Thala, they will begin work on Corona Kumar. After shooting begins, updates will come one by one.