ஆடி போனா ஆவணி… அட்டக்கத்தி படம் வெளியாகி 9 ஆண்டுகள் நிறைவு !

சென்னை : அட்டக்கத்தி திரைப்படம் வெளியாகி 9 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்வதை, பா ரஞ்சித்தின் ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

2012ம் ஆண்டு தினேஷ் நடித்த 'அட்டக்கத்தி ' படத்தின் மூலம் பா.ரஞ்சித் இயக்குநராக அறிமுகமானார். இது ஹீரோவான தினேஷுக்கும், இயக்குநரான ரஞ்சித்திற்கும் முதல் படமாக அமைந்தது.

ரோம்-காம் படமான இது பாக்ஸ் ஆபிஸில் அற்புதங்களை செய்ததோடு, விமர்சகர்களிடமிருந்து பரவலான பாராட்டை பெற்றது. அதன்பிறகு ரஞ்சித்தும், தினேஷும் தனித்தனியாக பல வெற்றிப் படங்களில் பணிபுரிந்துள்ளனர்.

