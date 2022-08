“ராஜாவை தினமும் ரசிக்கிறேன், ஆனால் அவரை நெருங்க தயக்கம் இருக்கு: ரஞ்சித் இப்படி சொல்ல காரணம் என்ன?

சென்னை: பா. ரஞ்சித் இயக்கியுள்ள 'நட்சத்திரம் நகர்கிறது' திரைப்படம், வரும் 31ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

சந்தோஷ் நாராயணனை விட்டு பிரிந்த ரஞ்சித், இந்தப் படத்தில் முதன்முறையாக இசையமைப்பாளர் தென்மாவுடன் கூட்டணி வைத்துள்ளார்.

ரஞ்சித் இயக்கவுள்ள விக்ரமின் புதிய படத்திற்கு இளையராஜா இசையமைக்கலாம் என சொல்லப்பட்ட நிலையில், ஜிவி பிரகாஷ் கமிட் ஆகியுள்ளார்.

நட்சத்திரம் நகர்கிறது காதல் கதை மட்டும் இல்லை: LGBT குறித்த ரகசியத்தையும் உடைத்த பா. ரஞ்சித்!

English summary

Director Pa Ranjith said that I never thought that I would be able to work with Illayaraja. Also, he is reluctant to get close to Ilayaraja. has told ( இளையராஜாவோடு இணைந்து வேலை செய்ய முடியும் என்று இதுவரை நான் நினைத்ததில்லை என இயக்குநர் ரஞ்சித் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இளையராஜாவின் அருகில் நெருங்கவே தயக்கமாக இருப்பதாகவும் அவர். கூறியுள்ளார் )