சிவகார்த்திகேயனை ப்ரோமோஷனுக்கு அனுமதிக்காத லீடிங் சேனல்கள்: அப்புறம் நடந்ததெல்லாம் வரலாறு!

சென்னை: விஜய் டிவியில் இருந்து சினிமாவில் அடியெடுத்து வைத்த சிவகார்த்திகேயன், தற்போது முன்னணி நடிகராக வலம் வருகிறார்.

குறுகிய காலத்தில் தமிழ் சினிமாவின் டாப் ஹீரோ லிஸ்ட்டில் இணைந்துள்ள சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் உள்ளனர்.

சிவகார்த்திகேயன் மெரினா திரைப்படத்தில் நடித்திருந்த போது நடந்த சுவாரஸ்யமான நினைவுகளை இயக்குநர் பாண்டிராஜ் மனம் திறந்துள்ளார்.

Sivakarthikeyan became a leading actor in Tamil cinema in a short period. Sivakarthikeyan made his film debut with the film Marina and is now seen as a busy actor. In this case, director Pandiraj said that leading TV channels refused to interview Sivakarthikeyan during the promotion of Marina.