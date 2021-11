என்னது அண்ணாத்த, திருப்பாச்சி படத்தின் காப்பியா... கொந்தளிக்கும் டைரக்டர் பேரரசு

சென்னை : டைரக்டர் சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்த அண்ணாத்த படம் தீபாவளி தினமான நவம்பர் 4 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்த இந்த படம் உலகம் முழுவதும் மிக அதிகமான தியேட்டர்களில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.

ரஜினி, நயன்தாரா, கீர்த்தி சுரேஷ், குஷ்பு, மீனா, சூரி, பிரகாஷ்ராஜ், ஜெகபதி பாபு, அபிமன்யு சிங் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்த படத்திற்கு டி.இமான் இசையமைத்துள்ளார். ரசிகர்களால் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்டு, கொண்டாடப்பட்ட படமாக அண்ணாத்த இருந்து வருகிறது.

அண்ணாத்த டிரைலர் சாதனையை முறியடித்த விக்ரம் கிளான்ஸ்...ஆச்சரியத்தில் ரசிகர்கள்

English summary

one of the meme compair rajini's annaathe with vijay's thirupachi movie storyline. after that thirupachi director perarasu wrote strong and angry statement on memems. he wrote that annaathe's box office hit will answer to them.