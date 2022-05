விஜய்யை அந்த கெட்அப்பில் பார்க்கணும்...ஆசையை ஓப்பனாக சொன்ன டைரக்டர்

சென்னை : விஜய்யை அடுத்து இயக்க போகிறவர்கள் என பலரின் பெயர்கள் அடிபட்டுக் கொண்டிருக்கையில், தானும் விஜய்யிடம் கதை சொன்னதாக ஹிட் படம் டைரக்டர் ஒருவர் கூறி உள்ளார். ஆதோடு விஜய்யை அந்த ரோலில் பார்க்க வேண்டும் என ஆசையாக இருப்பதாக தனது ஆசையை ஓப்பனாக சொல்லி உள்ளார்.

பீஸ்ட் படத்திற்கு பிறகு தளபதி 66 படத்தில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார் விஜய். டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் தளபதி 66 படத்தில் விஜய்யின் லுக் பற்றிய போட்டோவை பிரகாஷ் ராஜ் பகிர்ந்திருந்தார். இந்த போட்டோ செம டிரெண்டானது. தளபதி 66 படம் வித்தியாசமான குடும்ப சென்டிமென்ட் படம் என கூறப்படுவதால் படத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

English summary

In his recent interview Perarasu told that Vijay was a genius in story selection. Before Corona, he met Vijay and discuss a story. He shared his wish that Vijay to act in village subject. Vijay also act for a film to satisfy ladies audience.