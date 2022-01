டைரக்டர் பிரியதர்ஷனுக்கு கொரோனா... மருத்துவமனையில் அனுமதி

சென்னை : பாலிவுட், தென்னிந்திய மொழிகளில் பிரபல டைரக்டர் பிரியதர்ஷனுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அவர் சென்னையில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

டைரக்டர், தயாரிப்பாளர், திரைக்கதை எழுத்தாளர் என பலமுகங்களைக் கொண்ட பிரியதர்ஷன், 1978 முதல் பல முன்னணி நடிகர்களுடன் பணியாற்றி வருகிறார். ஆரம்பத்தில் மலையாள படங்களை மட்டுமே இயக்கி வந்த பிரியதர்ஷன், 1987 ல் சின்னமணிகுயிலே என்ற படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவிலும் அடியெடுத்து வைத்தார்.

English summary

Director Priyadarshan was involved in the work for the next film following the Maraikar film. In this condition he had a slight illness. A subsequent medical examination confirmed a corona infection. Following this, Priyadarshan has been admitted to the Apollo Hospital in Chennai. Fans have been praying for his speedy recovery.