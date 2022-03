'சின்னகவுண்டர்' படம் பற்றி தங்கர்பச்சான் சூடான விமர்சனம்...ஆர்.வி.உதயகுமார் சுவாரஸ்யம்

சென்னை : தமிழ் சினிமாவின் பிரபலமான டைரக்டர்களில் ஒருவர் தங்கர்பச்சான். அழகி, அம்மாவின் கைபேசி, களவாடிய பொழுதுகள் உள்ளிட்ட பல படங்களை கொடுத்தவர். அழுத்தமான, உணர்வு பூர்வமான கதைகளை படமாக்கி வெற்றி பெற்றவர் தங்கர் பச்சான்.

தங்கர்பச்சான், தனது மகனை ஹீரோவாக வைத்து தக்கு முக்கு திக்கு தாளம் என்ற படத்தை இயக்கி உள்ளார். இந்த படத்தின் ஆடியோ வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக டைரக்டர்கள் ஆர்.வி.உதயக்குமார், பேரரசு, கஸ்தூரி ராஜா, பாண்டிராஜ், நடிகர் நாசர் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

Director R.V. Udhayakumar shared some interesting facts about Thangarbachan. R.V. Udhayakumar spoke at the Thaku Mukku Thiku Thalam audio launch function. In this film, Thangarbachan introduced his son as a hero. This movie is based on a true story.