ரஜினியோட இணைஞ்சு படம் பண்றது பெருமை.. அதுக்காக காத்திருக்கேன்.. தமிழில் உரக்க சொன்ன ராஜமௌலி!

சென்னை : பான் இந்தியா படமாக வரும் செப்டம்பர் 9ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது பிரம்மாஸ்திரா படம். இந்தப் படத்திற்கான பிரமோஷன்களில் படக்குழு ஈடுபட்டுள்ளத.

சென்னையில் நடைபெற்ற இந்த பிரமோஷன்களில் ஆலியா பட், ரன்பீர் கபூர், நாகார்ஜுனா, இயக்குநர் ராஜமௌலி உள்ளிட்டவர்கள் கலந்துக் கொண்டுள்ளனர்.

படத்தை அயன் முகர்ஜி இயக்கியுள்ளார். இந்தப் படத்திற்காக அவர் 7 ஆண்டுகள் உழைத்துள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

