ஆர்ஆர்ஆர் டிரைலர் ரிலீஸ்... புதிய தேதியை வெளியிட்ட ராஜமெளலி

ஐதராபாத் : டைரக்டர் எஸ்.எஸ்.ராஜமெளலி இயக்கி உள்ள பிரம்மாண்ட படம் ஆர்ஆர்ஆர். ராம்சரண், ஜுனியர் என்டிஆர், அஜய் தேவ்கன், ஆலியா பட் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள படம் பிரம்மாண்ட படம்.

1920 களில் நடப்பது போல் எடுக்கப்பட்டுள்ள, நட்பை அடிப்படையாகக் கொண்ட படம் ஆர்ஆர்ஆர். ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து போராடும் ஐதராபாத் நவாப் பற்றிய கதை என கூறப்படுகிறது. மிரட்டல் இசையுடன் வெளியாகி உள்ள ஆர்ஆர்ஆர் டீசர் ரசிகர்களை உற்சாகமடைய வைத்துள்ளது.

English summary

Director S.S.Rajamouli announced new trailer release date of RRR movie. He announced that trailer will release on december 9th. earlier movie team planned to release trailer on december 3rd. but last minute it was postponed.