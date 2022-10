ஆர்ஆர்ஆர் படத்தில் இந்து மதம் குறித்த சித்தரிப்பு… தான் யார் என உண்மையை ஒப்புக்கொண்ட ராஜமெளலி...

அமெரிக்கா: ராஜமெளலி இயக்கத்தில் வெளியான 'ஆர்.ஆர்.ஆர்' திரைப்படம் தற்போது ஆஸ்கர் போட்டியில் பங்கேற்றுள்ளது.

ராம் சரண், ஜூனியர் என்.டி.ஆர், ஆலியா பட் உள்ளிட்ட பலர் 'ஆர்.ஆர்.ஆர்' படத்தில் நடித்திருந்தனர்.

இந்நிலையில், ஆஸ்கரில் போட்டியிடும் ஆர்ஆர்ஆர் படத்தின் ப்ரோமோஷன் நிகழ்ச்சிக்காக இயக்குநர் ராஜமெளலி அமெரிக்கா சென்றுள்ளார்.

English summary

Rajamouli's RRR film is currently participating in the Oscar competition. The film was criticized for depicting too much Hinduism. In this case, director Rajamouli has explained this. In it, he said that I am not a Hindu, Hinduism is different, and Hindu Dharma is different.