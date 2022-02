தனுஷின் திருச்சிற்றலம்பம் படம் என்ன ஆச்சு...ஹாட் அப்டேட் கொடுத்த டைரக்டர்

சென்னை : தனுஷ் நடித்து வரும் படங்கள் பற்றிய அப்டேட்கள் அடுத்தடுத்து வந்து கொண்டிருக்கையில், அவர் நடித்து வரும் திருச்சிற்றலம்பலம் படத்தின் செம ஹாட் அப்டேட்டை டைரக்டர் வெளியிட்டுள்ளார்.

இந்திய அளவில் ஒரே நேரத்தில் பல மொழிகளில், பல படங்களில் நடித்து வரும் டாப் நடிகர்களில் தனுஷும் ஒருவர். இவர் நடித்துள்ள ஹாலிவுட் படமான The Gray Man படம் கோடை விடுமுறையில் ஓடிடி.,யில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. மாளவிகா மோகனனுடன் இணைந்து இவர் நடிக்கும் மாறன் படமும் மார்ச் மாதம் ஓடிடியில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.

English summary

Director Mithran Jawahar revealed that Dhanush's Thiruchitrambalam dubbing work has begun. Next update will be revealed soon. On the other hand , Dhanush is also working in Naanae varuven, Vaathi. His next movie Maaran will be released in March.