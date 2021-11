அஜித்தின் தல 61 இசையமைப்பாளர்... டைரக்டர் வெளியிட்ட அசத்தல் அப்டேட்

சென்னை : அஜித் நடித்து முடித்துள்ள வலிமை கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாகவே அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படமாக உள்ளது. அஜித் ரசிகர்கள் மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த இந்திய திரையுலகமே இந்த படத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறது.

அஜித், டைரக்டர் ஹச்.வினோத், தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் ஆகியோர் நேர்கொண்ட பார்வை படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக இணைந்துள்ள படம் வலிமை. இந்த படத்தின் ஷுட்டின் சில மாதங்களுக்கு முன் நிறைவடைந்தது. இதனால் இந்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு வலிமை ரிலீசாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

English summary

Director H.Vinodh revealed that anirudh will compose music for thala 61. This was third time anirudh to compose music for thala ajith. after pongal release of valimai, thala 61 shooting will planned to begin. movie team decided to release thala 61 for 2022 diwali.