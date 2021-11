தளபதி 66 எப்போ சார் ஆரம்பிப்பிங்க...டைரக்டர் வெளியிட்ட அசத்தல் அப்டேட்

ஐதராபாத் : விஜய்யின் அடுத்த படமான தளபதி 66 படத்தை தெலுங்கு முன்னணி டைரக்டர் வம்சி இயக்க போவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது. தமிழ், தெலுங்கு என இரு மொழிகளில் தயாராக உள்ள இந்த படத்தை தெலுங்கு சினிமா தயாரிப்பாளர் தில் ராஜு ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா கிரியேஷன்ஸ் பேனரில் தயாரிக்க உள்ளார்.

இந்த படத்தில் பிரகாஷ் ராஜ் முக்கிய கேரக்டரில் நடிப்பதாகவும், விஜய்யின் மகளாக மகேஷ் பாபுவின் மகள் சித்தாரா நடிக்க உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. அதே போல் ஹீரோயினாக கியாரா அத்வானி நடிப்பது கிட்டதட்ட உறுதியாகி விட்டதாக கூறப்படுகிறது.

தளபதி 66... விஜய்யுடன் ஜோடி சேர போவது இவர் தானா ?

Director Vamsi give a mass update of vijay's thalapathy 66. he said that from december huge updates will come. now he is working for finalize the story. this story is tha mixture of relationship and emotions.