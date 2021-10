மீண்டும் பக்தியை நிரூபித்த டைரக்டர்... அண்ணாத்த ரஜினியின் கேரக்டர் பெயர் இது தான்

சென்னை : டைரக்டர் சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்துள்ள படம் அண்ணாத்த. ரஜினி நடித்த எந்திரன், பேட்ட படங்களின் மாஸ் வெற்றியை தொடர்ந்து சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ள படம் இது.

அண்ணாத்த படத்தில் ரஜினியுடன் குஷ்பு, மீனா, நயன்தாரா, கீர்த்தி சுரேஷ், பிரகாஷ் ராஜ், ஜெகபதி பாபு, சதீஷ், சூரி, டைரக்டர் சிவாவின் சகோதரர் பாலா உள்ளிட்டோர் முக்கிய ரோல்களில் நடித்துள்ளனர். இமான் இசையமைத்துள்ளார்.

English summary

After Ajith, now director Siva named Ganeshan for Annaatthe Rajini. Earlier he named Ajith for Vedalam as Ganeshan and in Veeram, ajith's name was Vinayagam. annaatthe first look also released on the occassion of ganesh chathurti.