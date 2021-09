கொல்லிமலை பின்னணியில் உருவான காமெடி படம் ... ‘ சூ மந்திரகாளி" இயக்குனர் சற்குணம் மேற்பார்வையில்

சென்னை : பிரபல இயக்குனர் சற்குணம் வழங்கும் நகைச்சுவை திரைப்படம் ' சூ மந்திரகாளி'

செப்டம்பர் 24 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது

சேலத்தில் பங்காளியூர் என்ற கிராமத்தில் வசிக்கும் மக்களுக்கு மற்றவர் மீது பொறாமை பிடித்தால் ஒருவரை ஒருவர் பில்லி சூனியம் வைத்து கெடுப்பது தான் இவர்களது வேலை.

படத்தின் கதாநாயகன் இவர்களுக்கு தகுந்த பாடம் கற்பித்து திருத்துவதற்காக அவர்கள் பாணியிலேயே பில்லி-சூனியம் செய்பவரை அழைத்து வர பில்லி சூனியம் வைப்பதை மட்டுமே தொழிலாக கொண்ட கொல்லிமலையில் உள்ள சிங்கப்பூர் என்ற கிராமத்திற்கு செல்கிறான்.

English summary

Director Sargunam's new movie titled as Soo Mandhirakali. this comedy movie is with completely new faces and will release on september 24th. this movie shooting was held in kollimalai villages.