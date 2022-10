ஜிபி முத்து தான் வெற்றி நாயகன்… பாராட்டிய பிரபல இயக்குநர்… அப்போ நடிக்க சான்ஸ் கிடைக்குமா?

சென்னை: கமல் தொகுத்து வழங்கும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் டிக் டாக் புகழ் ஜிபி முத்துவும் போட்டியாளராக பங்கேற்றார்.

ஆனால், பத்து நாட்கள் வரை பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் இருந்த ஜிபி முத்து அவரது மகன் உடல்நிலை காரணமாக போட்டியில் இருந்து விலகினார்.

பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய ஜிபி முத்துவை விஜய் சேதுபதி பட இயக்குநர் நெகிழ்ச்சியாக பாராட்டியுள்ளார்.

அடுத்த வருஷம் தலை தீபாவளி கொண்டாடனும்.. அமீர் -பாவ்னிக்கு குவியும் வாழ்த்துக்கள்!

English summary

GP Muthu, who participated in Bigg Boss, left last week due to her son's health issues. Appreciating this, director Seenu Ramasamy tweeted that GP Muthu is a great man. Due to this, fans are questioning whether GP Muthu will be given a chance to act in films directed by Seenu Ramasamy.