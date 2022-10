சீனு ராமசாமி இயக்கத்தில் சில்வர் ஜூப்ளி நாயகன்… கம்பேக் கொடுக்க காத்திருக்கும் மைக் மோகன்

சென்னை: சீனு ராமசாமி இயக்கத்தில் சில மாதங்களுக்கு முன்னர் வெளியான மாமனிதன் படம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

இதனைத் தொடர்ந்து இப்போது சீனு ராமசாமியின் 'இடம் பொருள் ஏவல்' படமும் வெளியாகவுள்ளது.

இந்நிலையில், சீனு ராமசாமியின் அடுத்த படம் குறித்தும் அதில் யார் ஹீரோவாக நடிக்கவுள்ளார் என்பது பற்றியும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Seenu Ramasamy is currently directing the film Idimuzhakkam. This film starring GV Prakash as the hero is expected to release soon. Following this, it is said that Mohan will act in a new film directed by Seenu Ramasamy.