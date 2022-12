ஒழுக்கத்த விட்டோம்னா அவ்வளவுதான்...செல்வராகவனின் அடுத்த அதிரடி.. பகாசூரன் டிரைலர் !

சென்னை: மோகன் ஜி இயக்கத்தில், இயக்குநரும், நடிகருமான செல்வராகவன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள பகாசூரன் படத்தின் டிரைலர் வெளியாகி பட்டையை கிளப்பி வருகிறது.

இயக்குநரும், நடிகருமான செல்வராகவன் பகாசூரன் படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். அவருக்கு ஜோடியாக புதுமுக நடிகை தாரக்ஷியும் இவர்களுடன் நட்டி என்கிற நட்ராஜ், ராதாரவி, கே. ராஜன், ராம்ஸ், சரவண சுப்பையா, தேவதர்ஷினி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள்.

பாரூக் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த படத்திற்கு சாம் சி. எஸ் இசையமைத்திருக்கிறார்.

English summary

director Selvaraghavan will next be seen in the movie titled Bakasuran. Now, the makers have released the trailer of the film.