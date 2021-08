லைகா உரிமையாளரை நேரில் சென்று சந்தித்த ஷங்கர்.... அப்புறம் என்னாச்சு ?

சென்னை : இந்தியன் 2 விவகாரத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்காக லைகா உரிமையாளர் சுபாஸ்கரனை நேரில் சந்தித்து பேசி உள்ளார் டைரக்டர் ஷங்கர். இந்த தகவல் கோலிவுட்டில் பெரும் பரபரப்பையும், எதிர்பார்ப்பையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

டைரக்டர் ஷங்கர் இயக்கத்தில் கமல் நடித்து வந்த இந்தியன் 2 படம் இந்திய அளவில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படமாக இருந்தது. ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக பல காரணங்களால் அடுத்தடுத்து இந்த படம் தள்ளி போய் கொண்டிருக்கிறது.

கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம், இந்தியன் 2 படப்பிடிப்பின் போது க்ரேன் அறுந்து விழுந்ததில் தொழிலாளர்கள் 3 பேர் உயிரிழந்தனர். இதனால் படப்பிடிப்பு நிறுத்தப்பட்டது. இந்த விவகாரம் முடிவதற்குள் கொரோனா பரவல், லாக்டவுன் வந்ததால் மீண்டும் படப்பிடிப்பு துவங்கப்படவில்லை.

English summary

Lyca productions owner subaskaran invited director shankar and his wife. After the completion of one hour talk, all the issues on indian 2 movie had been solved. shankar accepted to withdraw all the cases against lyca.