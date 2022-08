கமலின் இந்தியன் 2 பட ஷூட்டிங்… மொத்தமே 120 நாட்கள் தான்: அதிரடி காட்டிய இயக்குநர் ஷங்கர்

சென்னை: ஷங்கர் இயக்கத்தில் கமல் நடித்து வந்த இந்தியன் 2 திரைப்படம் சில மாதங்களாக கிடப்பில் இருந்தது.

கமல் நடிப்பில் வெளியான விக்ரம் வெற்றியைத் தொடர்ந்து இந்தியன் 2 திரைப்படமும் மீண்டும் படப்பிடிப்புக்குத் தயாராகியுள்ளது.

இந்நிலையில், இந்தியன் 2 படப்பிடிப்பு குறித்து இயக்குநர் ஷங்கர் முக்கியமான முடிவு எடுத்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்தியன் 2 கதையை கேட்டப்ப புல்லரிச்சுது.. இந்தப் படம் மாஸ் ஹிட்தான் -ரவிவர்மன் சொன்னத பாருங்க!

The shooting of Kamal's Indian 2 was put on hold for several months. In this case, it has been announced that the shooting of Indian 2 will start again. It has been reported that director Shankar has planned to complete the shooting of this film in a total of 120 days