சூர்யா – கார்த்தி இணையும் படத்தில் ஹீரோயினாகும் ஷங்கர் மகள்....மாஸ் டைட்டிலுடன் வெளியான அப்டேட்

சென்னை : தென்னிந்திய சினிமாவில் மிகவும் வெற்றிகரமான, பிஸியான அண்ணன் - தம்பி நடிகர்களில் சூர்யா - கார்த்தியும் ஒருவர். வித்தியாசமான கதைகளை தேர்வு செய்து, வரிசையாக பல படங்களில் இருவரும் நடித்து அசத்தி வருகின்றனர்.

தமிழ் சினிமாவில் சமீப காலமாக மல்டி ஹீரோ சினிமாக்களின் வருகை அதிகரித்து வருவதால் சூர்யா - கார்த்தி இணைந்து ஒரே படத்தில் எப்போது நடிக்க போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு நீண்ட காலமாக நிலவி வருகிறது.

ரசிகர்களின் இந்த நீண்ட நாள் கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் வகையில் பாண்டிராஜ் இயக்கிய கடைக்குட்டி சிங்கம் படத்தில் சூர்யாவும் கார்த்தியும் இணைந்தனர். சூர்யாவின் 2டி என்டர்டைன்மென்ட் தயாரித்த இந்த படத்தில் ஹீரோவாக கார்த்தி நடித்திருந்தார். இந்த படம் மாஸ் வெற்றி படமாகவும் அமைந்தது.

English summary

Suriya revealed karthi with his 2d entertainment production's next movie titled as Viruman. also suriya in his surprise announcement that in viruman movie, director shankar's daughter aditi shankar to pair for karthi.