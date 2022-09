”மணி சார் ரசிகனா வெயிட்டிங்ல இருக்கேன்”: பொன்னியின் செல்வன் படம் பார்க்க ஷங்கருக்கு இவ்ளோ ஆர்வமா?

சென்னை: தமிழ்த் திரையுலகின் பிரம்மாண்டமான இயக்குநர் என பெயர் எடுத்த ஷங்கர் பொன்னியின் செல்வன் படம் குறித்து வியப்பாக பேசியுள்ளார். தெலுங்கில் ராம் சரணின் 15வது படம், தமிழில் கமல் நடிக்கும் இந்தியன் 2 படங்களை ஷங்கர் தற்போது இயக்கி வருகிறார்.

இந்நிலையில், அவர் மணிரத்னம் இயக்கியுள்ள பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் ஆடியோ மற்றும் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டார்.

காலை 4 மணிக்கு விஜய்யை பீச்சுக்கு இழுத்துட்டு போவேன்.. சீக்ரெட் பகிர்ந்த எஸ்ஏசி!

English summary

Maniratnam directing Ponniyin Selvan will hit the theaters on the 30th. The trailer and audio launch of the film were held in Chennai. Director Shankar attended the event and said that he is very interested to see Ponniyin Selvan film.