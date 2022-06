ஆர்சி 15 க்கு அஜித் பட டைட்டில் தான் வேணும்...தாறுமாறாக வந்து குவிந்த ஓட்டுக்கள்

ஐதராபாத் : டைரக்டர் ஷங்கர், ஆர்சி 15 என தற்காலிகமாக பெயரிடப்ட்ட ராம்சரணின் 15 வது படத்தை இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தை விஜய்யின் வாரிசு படத்தை தயாரிக்கும் தில் ராஜு தான் தயாரித்து வருகிறார். தமன் இசையமைக்கிறார்.

ஸ்ரீ வெங்கடேஷ்வரா கிரியேசன்ஸ் பேனரில் இந்த படம் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. இது இந்த நிறுவனத்தின் 50வது தயாரிப்பாகும். இதனால் கிட்டத்தட்ட ரூ.170 கோடிகளை செலவு செய்து படத்தை எடுத்து வருகிறார்கள்.

இந்த படத்தில் ராம் சரணுடன், கியாரா அத்வானி, ஜெயராம், அஞ்சலி, அரவிந்த்சாமி, எஸ்.ஜே.சூர்யா, சுரேஷ் கோபி, இஷா குப்தா, ஸ்ரீகாந்த், சுனில், நவீன் சந்திரா உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வருகின்றனர்.

English summary

According to reports director Shankar considered 4 differrent titles for RC15. But his team vote for the title Citizen. In 2001 Ajith played 9 different getups in the movie Citizen. If Shankar finalised this title it will makes so excitment to tamil and telugu fans.