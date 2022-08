இந்தியன் 2 விற்காக ஷங்கர் செய்ய போகும் காரியம்...அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்

சென்னை : இந்தியாவின் பிரம்மாண்ட இயக்குநர் என பெயர் வாங்கிய டைரக்டர் ஷங்கர் கடந்த சில ஆண்டுகளாக படங்கள் ஏதும் இயக்காமல் இருந்து வருகிறார். 2019 ம் ஆண்டு துவங்கப்பட்ட இந்தியன் 2 படம் இந்தியாவே எதிர்பார்க்கும் படமாக உள்ளது.

கொரோனா, லாக்டவுன், விபத்தில் தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு, லைகா - ஷங்கர் இடையேயான வழக்கு போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் இந்தியன் 2 படத்தின் ஷுட்டிங் பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டது. 40 சதவீதம் படப்பிடிப்பு முடிந்த நிலையில் இரண்டு 3 ஆண்டுகள் ஆகியும் இதுவரை ஷுட்டிங் துவங்கப்படவில்லை.

இந்தியன 2 பற்றி பல்வேறு தகவல்கள் அடிக்கடி வெளியிடப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் படப்பிடிப்பு மீண்டும் எப்போது துவங்கப்படும் என்பது பற்றி படக்குழு சார்பில் இதுவரை அறிவிப்பு ஏதுமு் வரவில்லை.

English summary

Buoyed by the success of Vikram, Indian2 is getting revived as the Costs may be still within reach. Shankar will be halting RC15 temporarily to complete the Delayed Sequel on priority basis. Kajal Aggarwal will also join shooting from Sept 13th.