என்னோட வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட ஒரே பீலிங்.. இதுமட்டும் நடந்திருந்தா.. மனம்திறந்த சுந்தர் சி!

சென்னை : நடிகரும் இயக்குநருமான சுந்தர் சி நடிப்பில் வரும் 24ம் தேதி திரையரங்குகளில் ரிலீசாக உள்ளது பட்டாம்பூச்சி படம்.

சைக்கோ த்ரில்லராக உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தில் சைக்கோவாக நடித்துள்ளார் நடிகர் ஜெய்.

நீண்ட நாட்களாக ரிலீசுக்காக காத்திருந்த இந்தப் படம் தற்போது ரிலீசாக உள்ளது.

English summary

Director Sundar C feels that he is not able to direct Actor Vijay Director Sundar C feels that he is not able to direct Actor Vijay