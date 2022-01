சுசி கணேசனின் நீண்ட கால கனவை நிறைவேற்றிய இளையராஜா...அப்படி என்ன கனவு ?

சென்னை : டைரக்டர் சுசி கணேசன் இயக்கும் வஞ்சம் தீர்த்தாயடா படத்திற்கு இசைஞானி இளையராஜா இசையமைக்க உள்ளது உறுதியாகி உள்ளது. இதற்காக இளையராஜாவை நேரில் சந்தித்து மரியாதை செய்துள்ளார் சசி கணேசன்.

பாலிவுட், கோலிவுட் என அடுத்தடுத்து படம் இயக்கி பிஸியாக இருந்து வருகிறார் சுசி கணேசன். 2022 ல் தனது சொந்த தயாரிப்பு பேனரின் கீழ் தயாரிக்கும் முதல் தமிழ் படத்திற்கு வஞ்சம் தீர்த்தாயடா என பெயரிட்டுள்ளார். இது தொடர்பான அறிவிப்பு, புதிய போஸ்டருடன் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டது.

English summary

Recently director Susi Ganeshan announed that he would direct tamil film titled as Vanjam Theerthayada. Now he confirmed that Ilayaraja would compose the music of this film. Susi Ganeshan met Ilayaraja today and confirmed this.