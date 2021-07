மணிரத்னம் சொன்ன அந்த வார்த்தை!.. அதுவே போதும்!! - நவரசா இயக்குனர் வசந்த் பேட்டி

சென்னை: மணிரத்னம் தயாரிப்பில் 9 இயக்குனர்கள், 9 கதைகள் என அந்தோலஜி திரைப்படமாக ஆகஸ்ட் 6ம் தேதி வெளிவரவுள்ளது நவரசா.

அதில் ஒரு கதையை இயக்குனர் வசந்த் இயக்கியுள்ளார். அதில் டெல்லி கணேஷ், ரோகினி, அதிதி பாலன் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

நவரசா படம் குறித்தும் இன்னும் பல விஷயங்கள் குறித்தும் க்ளோஸ் கால் நிகழ்ச்சிக்கு பேட்டியளித்துள்ளார் இயக்குனர் வசந்த்.

