மீண்டும் நடிகராகிறார் வெங்கட் பிரபு...ஜோடி யாருன்னு தெரியுமா ?

சென்னை : ஏப்ரல் மாதத்தில், சிவகாசி உள்ளிட்ட பல படங்களில் கேரக்டர் ரோல்களில் நடத்து தமிழ் சினிமா ரசிகர்களிடையே பிரபலமானவர் வெங்கட் பிரபு. சென்னை 28 படத்தை இயக்கி, டைரக்டராகவும் அவதாரம் எடுத்தார்.

சென்னை 28, சரோஜா, சென்னை 28 பார்ட் 2, மங்காத்தா, பிரியாணி உள்ளிட்ட பல கமர்ஷியல் ஹிட் படங்களை கொடுத்து, டாப் டைரக்டர்கள் பட்டியலில் இடம்பிடித்தார் வெங்கட் பிரபு. ஜெய், வசந்த் விஜய் உள்ளிட்ட நடிகர்களை தமிழ் சினிமாவிற்கு அறிமுகப்படுத்தியவர் வெங்கட் பிரபு தான்.

English summary

after completing maanadu, venkat prabhu came back to acting. in arunachalam vaithyanathan's new film titled as shot boot 3. in this film venkat prabhu to pair with sneha. this is also a children based movie.