சிம்புவின் மாநாடு டிரைலர்... வெங்கட் பிரபு வெளியிட்ட சரவெடி அப்டேட்

சென்னை : வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் சிம்பு நடித்துள்ள படம் மாநாடு. அரசியல் த்ரில்லர் படமான இதை சுரேஷ் காமாட்சி தயாரித்துள்ளார். கல்யாணி பிரியதர்ஷன் லீட் ரோலில் நடித்துள்ளார். இவர்களுடன் எஸ்.ஜே.சூர்யா, எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர், பாரதிராஜா, மனோஜ் பாரதிராஜா, கருணாகரன், பிரேம்ஜி அமரன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

சிம்பு முதல் முறையாக இஸ்லாமிய இளைஞர் ரோலில் நடிக்கும் இந்த படத்திற்கு யுவன்சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார். மாநாடு படம், ரஜினியின் அண்ணாத்த ரிலீசாகும் தீபாவளி நாளான நவம்பர் 4 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக சமீபத்தில் அறிவிப்பு வெளியானது. ஏற்கனவே மாநாடு படம் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படமாக இருக்கும் நிலையில், ரஜினியுடன் மோதும் சிம்பு படம் என்பதால் இன்னும் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

டிரைலரே வராது மா...உளறிய வெங்கட் பிரபு...அதிர்ந்து போன ரசிகர்கள்

Recently Maanaadu producer Suresh Kamatchi revealed that the trailer of this movie will come out on october 2nd. yesterday director Venkat prabhu revealed that nivin pauly, rakshit shetty, nani, a.r.murugadoss are going to release maanaadu trailer at 11.25 am.