அடுத்த படத்திற்கு தயாரான வெங்கட் பிரபு...ஹீரோ யார் தெரியுமா ?

சென்னை : மாநாடு, மன்மதலீலை படங்களைத் தொடர்ந்து அடுத்த படத்தை இயக்க தயாராகி விட்டார் டைரக்டர் வெங்கட் பிரபு. இவரின் புதிய படம் பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

சிம்புவை வைத்து வெங்கட் பிரபு இயக்கிய மாநாடு படம் 100 நாட்களை கடந்து வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த படம் 100 கோடிகளை தாண்டி வசூலையும் அள்ளிக் குவித்தது. 2021 ல் டைம் லூப்பை மையமாகக் கொண்டு, ஆக்ஷன் த்ரில்லர் படமாக மாநாடு படத்தை இயக்கி, மாஸ் ஹிட் கொடுத்த வெங்கட் பிரபு, அதைத் தொடர்ந்து ரொமான்டிக் படமாக மன்மதலீலை படத்தை இயக்கி அதையும் வெற்றி பெற வைத்துள்ளார்.

Venkat Prabhu to direct telugu hero Naga Chaithanya. NC22 movie was officially announced today. This was the Venkat Prabhu's first bilingual and first telugu movie. Other cast and crew of this movie announcement will come soon.