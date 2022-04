அப்பாவால் கெட்டுப் போகிறார் பிரசாந்த்...தியாகராஜன் முன் இயக்குனரின் பரபரப்பு பேச்சு

சென்னை : அப்பாவால் தான் நடிகர் பிரசாந்த் கெட்டு போவதாக மேடையில் தியாகராஜன் முன்னிலையிலேயே பிரபல டைரக்டர் பேசியது பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது. தொடர்ந்து அவர் சொன்ன பல விஷயங்கள் அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்தது.

வைகாசி பொறந்தாச்சு படத்தின் மூலம் தனது 17 வது வயதிலேயே ஹீரோ ஆனவர் பிரசாந்த். பல பெரிய டைரக்டர்களின் படங்களில் நடித்து, பல சூப்பர் ஹிட் படங்களைக் கொடுத்தவர். 1990களில் தமிழ் சினிமாவின் டாப் ஹீரோக்களில் ஒருவராக வலம் வந்த பிரசாந்த் ஜீன்ஸ், கண்ணெதிரே தோன்றினாள், ஜோடி, வின்னர் உள்ளிட்ட பல ஹிட் படங்களில் நடித்தார்.

சமந்தா பதிவிட்ட புகைப்படம்… என்னவா இருக்கும்.. குழப்பத்தில் ரசிகர்கள் !

English summary

At the Andhagan movie function, director Venkatesh spoke about Thiyagarajan in front of him. Venkatesh said that Thiyagarajan is the only reason for Prasanth's continuous failure.