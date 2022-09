விடுதலை ஷூட்டிங் தாமதமாக விஜய் சேதுபதி தான் காரணமா?: நெட்டிசன்களுக்கு வெற்றிமாற்னின் சுளீர் பதில்

சிறுமலை: வெற்றிமாறன் இயக்கி வரும் விடுதலை படத்தின் படப்பிடிப்பு திண்டுக்கல் மாவட்டம் சிறுமலை பகுதியில் நடைபெற்று வருகிறது.

சூரி, விஜய் சேதுபதி, பிரகாஷ்ராஜ், கெளதம் மேனன், ராஜீவ்மேனன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள விடுதலை இரண்டு பாகங்களாக வெளியாகிறது.

கிட்டத்தட்ட இரண்டு வருடங்களாக நடந்து வரும் விடுதலை படத்தின் ஷூட்டிங் குறித்து இயக்குநர் வெற்றிமாறன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

இரண்டு பாகங்களாக வெளியாகும் விடுதலை

அசுரன் படத்திற்குப் பிறகு விஜய் சேதுபதி, சூரி நடிப்பில் விடுதலை படத்தை தொடங்கினார் இயக்குநர் வெற்றிமாறன். எழுத்தாளர் ஜெயமோகனின் துணைவன் என்ற சிறுகதையை பின்னணியாக வைத்து உருவாகி வரும் இந்தப் படத்திற்கு இளையராஜா இசையமைக்கிறார். கெளதம் மேனன், பிரகாஷ் ராஜ், ராஜீவ் மேனன் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கும் விடுதலை படத்தின் ஷூட்டிங், திண்டுக்கல் மாவட்டம் சிறுமலை பகுதியில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் விடுதலை படம் இரண்டு பாகங்களாக வெளியாகும் என வெற்றிமாறனின் பிறந்தநாளில் அறிவிப்பு வெளியானது.

