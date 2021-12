வலிமை படத்தின் கதை இது தான்...ஓப்பனாக சொன்ன டைரக்டர் ஹச்.வினோத்

சென்னை : ரசிகர்கள் மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த திரையுலகமே எதிர்பார்க்கும் படமாக மாறி உள்ளது வலிமை. இதுவரை வெளிவந்த படங்களின் முதல் நாள் வசூல் சாதனையை வலிமை நிச்சயம் முறியடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஹச்.வினோத் இயக்கத்தில் போனி கபூர் தயாரித்துள்ள வலிமை படத்திற்கு யுவன்சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார். சமீபத்தில் வலிமை படத்தின் மேக்கிங் வீடியோ வெளியிடப்பட்டது. அதோடு க்ளிம்ப்சில் இடம்பெற்ற அஜித்தின் பைக் ஸ்டன்ட் காட்சிகள் ரசிகர்களை அதிகம் எதிர்பார்க்க வைத்துள்ளது.

English summary

In his recent interview valimai director vinoth revealed that valimai story line. This film was not based on bike race prominently. At the same time this movie was about drug smugglers.