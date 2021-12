வலிமை அடுத்த அப்டேட் என்ன, எப்போ... டிரெண்டிங்கான டைக்டர் வினோத்தின் பேட்டி

சென்னை : அஜித் நடித்த வலிமை படத்தின் அடுத்த அப்டேட் என்ன, எப்போ வெளியாக உள்ளது என்ற தகவலை டைரக்டர் வினோத் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டி ஒன்றில் தெரிவித்துள்ளார். இதனை அஜித் ரசிகர்கள் இப்போதே வேற லெவலில் கொண்டாட துவங்கி விட்டனர்.

நேற்கொண்ட பார்வை படத்தை தொடர்ந்து ஹச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்துள்ள படம் வலிமை. போனி கபூர் தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார். இந்த படத்தை 2022 ம் ஆண்டு ஜனவரி 14 ம் தேதி பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் செய்ய படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது.

English summary

Vinod, who was recently interviewed, said that the next valimai update is valimai trailer. It is expected to release on December 30th ahead of the New Year. Due to this information ajith fans create valimai trailer hastag on twitter and make into trending.